Abbiege-Unfall in Hamburg: Auto von Linienbus gerammt

Schwerer Unfall am frühen Freitagabend in Rotherbaum: An der Ecke Beim Schlump/Kielortallee hat ein Bus ein Auto gerammt, dessen Fahrer dabei schwer verletzt wurde. Der Verkehr wurde um die Unfallstelle herum abgesperrt.

Um 17.08 Uhr ging der Notruf ein, neben der Polizei und dem Notarzt wurde auch die Feuerwehr alarmiert. Nach ersten Informationen der Einsatzkräfte wollte der Skoda-Fahrer aus der Seitenstraße auf die Straße Beim Schlump einbiegen. Durch ein parkendes Postauto habe der 42-Jährige jedoch keine klare Sicht gehabt. Ein ankommender Linienbus konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und rammte den Wagen.

Linienbus rammt abbiegendes Auto in Rotherbaum

Der Fahrer wurde bei dem Aufprall schwer verletzt, auch durch das Auslösen des Airbags, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Notarzt brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Für die Dauer der Räumungsarbeiten wurde die Straße Beim Schlump gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. (to)