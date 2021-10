Großfeuer bei Hamburg: Am Sonntagnachmittag ist ein Wohnmobil-Oldtimer in Klecken im Landkreis Harburg in Brand geraten. Das Feuer dehnte sich schnell aus.

Gegen 16 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Großeinsatz in die Bahnhofstraße gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte ein vor einem Einfamilienhaus geparktes Wohnmobil. Die Flammen griffen auch auf mehrere Räume des Hauses sowie einen Pkw über.

Nach ersten Informationen musste die Feuerwehr fünf Personen aus dem Wohnhaus retten. Auch zwei Papageien holten die Einsatzkräfte aus dem brennenden Haus, zwei Katzen werden offenbar noch vermisst. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. (mhö)