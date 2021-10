Kurioser Einsatz in Hamburg: Im Hauseingang eines Doppelhauses am Kusselhang ist in der Nacht zu Sonntag ein Bett in Flammen aufgegangen. Ein Mann hatte offenbar darauf geschlafen. Beim Versuch, den Brand unter Kontrolle zu bekommen, wurden insgesamt fünf Menschen verletzt.

Sie hätten die gefährlichen Rauchgase eingeatmet, wie ein Feuerwehrsprecher am Sonntag sagte. Drei Erwachsene und zwei Kinder kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Rettungskräfte gaben den Kindern noch tröstende Teddybären mit auf den Weg.

Hamburg: Mann schläft auf Bett vor Doppelhaus – dann fängt es Feuer

Der Brand selber war den weiteren Angaben schnell gelöscht, die Feuerwehr erstickte nur letzte Glutnester. Warum der Mann dort schlief, war zunächst unklar, auch, wie es zu dem Brand überhaupt kam.

Die Hamburger Polizei hat Ermittlungen in dem Fall aufgenommen, die nun andauern. Die Feuerwehr appellierte in diesem Zusammenhang, dass beim Löschen von Feuern immer zuerst auf den Eigenschutz geachtet werden sollte. (dg)