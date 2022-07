Bei Hamburg: Polizei fängt Würgeschlange auf Spielplatz ein

Die Polizei hat auf einem Spielplatz in Jesteburg bei Hamburg eine Würgeschlange eingefangen. Es soll sich um ein ausgebrochenes Haustier handeln.

Anwohner hatten die weiße Kornnatter am Sonntagmorgen entdeckt und die Beamten alarmiert, sagte ein Polizeisprecher. Mit einem Haken beförderten sie das rund 1,20 Meter lange Tier in eine Tüte. Anschließend übergaben sie es dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg.

Den ersten Erkenntnissen der Polizei nach handelte es sich bei der Kornnatter um ein ausgebrochenes Haustier. Die Schlange sei alleine in der einheimischen Umgebung nicht überlebensfähig. (mp/dpa)