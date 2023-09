Sachsen statt Sittensen: Radladerdieb mit moderner Technik überführt

Im Landkreis Stade hat sich ein Mann einen Radlader für Bauarbeiten ausgeliehen. Doch anstelle das Fahrzeug zurückzubringen, kam er einfach nicht wieder. Bis die Errungenschaften der modernen Technik dem Übeltäter ein Schnippchen schlugen.

Schon vor einigen Tagen hat sich der bislang unbekannte Mann den Radlader bei einem Maschinenverleih aus Harsefeld ausgeliehen, hieß es am Dienstag von der Polizei. Er gab an, das Fahrzeug für Arbeiten im Bereich Sittensen (Landkreis Rotenburg/Wümme) zu benötigen.

Harsefeld: Mann verschwindet mit Radlader nach Dresden

Am Montagabend stellte der Verleiher mittels GPS-Ortung fest, dass der Radlader längst nicht mehr bei Sittensen stand – sondern mitten in Sachsen! Laut Signal befand sich der Standort auf einer Autobahn in der Nähe von Leipzig.

Der Ausleiher konnte dann am Telefon erst nicht plausibel erklären, wie das passieren konnte – und schaltete dann auf Stumm. Nach dem Gespräch war er nicht mehr zu erreichen, hieß es.

Der Verleiher erstattete in der Konsequenz Anzeige. Von der vor Ort zuständigen Polizei in Buxtehude wanderte der Fall zur Autobahnpolizei, die für den Bereich der A14, in dem der Radlader geortet worden war, zuständig ist.

Die wiederum traf das vermisste Zugfahrzeug mit dem Anhänger noch tiefer im Osten an: Auf einem Rastplatz bei Dresden gelang es den Polizist:innen, das Gespann zu stoppen und sicherzustellen. Gegen den Ausleiher wird jetzt wegen Unterschlagung ermittelt.