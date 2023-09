Großeinsatz auf früherem Marinegelände: Polizei sucht vermisste Frau

Seit Sonntag wird eine 29-jährige Frau aus Rendsburg vermisst. Die Suche führte die Polizei am Dienstag zu einem ehemaligen Stützpunkt der Marine im Kieler Stadtteil Holtenau.

„Intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei und der Staatsanwaltschaft Kiel begründeten den Verdacht, dass die Frau in Kiel-Holtenau gegen ihren Willen festgehalten werden könnte“, hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Dienstag.

Kiel: Polizei sucht Frau auf Ex-Marinegelände

Der Einsatz, an dem auch ein großes Aufgebot der Bereitschaftspolizei aus Eutin beteiligt war, startete gegen 13 Uhr. Die Polizist:innen durchsuchten mehrere Gebäude. Auch ein Spürhund kam dabei zum Einsatz.

„Um die Vermisste zu schützen, werden derzeit keine weiteren Angaben zu den Personen erfolgen“, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft weiter mit.

Auf dem Gelände war bis zum Umzug in die Nähe von Cuxhaven im Jahr 2012 das Marinefliegergeschwader 5 der Bundeswehr statoniert. Seit 2014 ist es öffentlich zugänglich. Auf dem Gelände befindet sich zudem eine Unterkunft für bis zu 900 Geflüchtete. (fbo)