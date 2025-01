Brand auf Campingplatz bei Hamburg: Großeinsatz der Feuerwehr

In Tespe (Landkreis Harburg) ist eine Gartenlaube komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr war im Großeinsatz, forderte sogar eine Drehleiter nach.

Um kurz nach 2 Uhr in der Nacht zum Samstag wurden die Einsatzkräfte informiert: Anrufer sprachen von Flammen und einem großen Feuer, das auf einem Campingplatz am Niedersachsenring ausgebrochen sei. Die Kräfte machten sich mit einem entsprechenden Aufgebot unterwegs, weil zu dem Zeitpunkt unklar war, ob Menschen in Gefahr sind.

Brand in Tespe: Feuerwehr löscht von mehreren Seiten

Als die Retter eintrafen, stand die Gartenlaube bereits in Flammen. Das Feuer färbte den Himmel orange, es bestand die Gefahr, dass die züngelnden Flammen auf andere Gebäude übergreifen.

Daher löschten die Kräfte von gleich drei Seiten. Der Einsatzleiter ließ weitere Kollegen aus Geesthacht kommen, die ein Löschfahrzeug mit einer Drehleiter mitbrachten. Damit wurde das Feuer auch aus größerer Höhe bekämpft.

Die Kräfte konnten ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindern, die Laube brannte komplett aus. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar – die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (dg)