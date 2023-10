Ein 13 Jahre alter Junge ist am Donnerstagabend bei einem Unfall in Buxtehude schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hat den Jugendlichen an einem Fußgängerüberweg getroffen.

Der 41-jährige Autofahrer war gegen 20 Uhr von der B73 kommend in Richtung Innenstadt fahrend auf der Harburger Straße unterwegs. Das teilte die Polizei am Freitag mit. An einer Baustelle mit provisorischer Ampel wollte ein 13-Jähriger aus Buxtehude die Straße mit seinem E-Scooter von links überqueren.

Buxtehude: 13-Jähriger auf E-Scooter angefahren

Der Autofahrer wollte nach links ausweichen, traf dabei jedoch den Jungen nach Polizeiangaben mit der rechten Seite der Front. Ob der 13-Jährige über die Straße gefahren oder mit dem Scooter zu Fuß gegangen ist, war unklar.

Der Scooter wurde einige Meter weit mit dem Auto mitgeschleift. Der 41-Jährige kam mit seinem Fahrzeug nach links von der Straße ab und kollidierte mit Baustellenmaterial.

Der 13 Jahre alte Junge kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Laut Polizei steht die genaue Schaltung der provisorischen Ampel nicht fest. Zeug:innen sollen sich unter Tel. (04161) 6470 bei der Polizei melden.