Großeinsatz in Hamburg: Messerangriff auf Arzt in Praxis – drei Verletzte

Großeinsatz für die Polizei und Rettungsdienst am Freitag in Bergedorf. In einer Arztpraxis soll es zu einem Messerangriff gekommen sein – mit drei verletzten Personen.

Die Feuerwehr bestätigte auf MOPO-Nachfrage, dass die Einsatzkräfte gegen 12.05 Uhr zu einer Arztpraxis in der Chrysanderstraße gerufen wurden. Dort soll es zu einem Messerangriff auf den Arzt gekommen sein.

Messerangriff auf Arzt – mehrere Rettungswagen und Notarzt im Einsatz

Dabei soll der Arzt, eine weitere Person und der mutmaßliche Täter verletzt worden sein. Letzterer hatte sich ersten Meldungen zufolge wohl beim Angriff selber verletzt.

Die drei Verletzten kamen ins Krankenhaus, auch ein Notarzt war im Einsatz. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Die Hintergründe sind bisher unbekannt.