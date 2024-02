Bei Hamburg: Holzzaun bohrt sich in Motor, Reifen fliegt in Garten

In Holm-Seppensen (Landkreis Harburg) ist es zu einem schweren Unfall mit hohem Sachschaden gekommen – unter anderem flog ein Reifen in den Garten Unbeteiligter. Ein 26-Jähriger war in der Nacht zu Samstag auf dem Holmer Weg unterwegs, als er laut Polizei die Kontrolle verlor – „vermutlich wegen überhöhtem Tempo“.

Der junge Mann kam mit seinem BMW zunächst links von der Straße ab, fuhr über den Bürgersteig und rammte erst eine Straßenlaterne; sie kippte komplett zerstört um.

Unfall bei Hamburg: Insassen kriechen aus BMW

Anschließend touchierte der Fahrer noch einen Holzzaun, von dem einige Spitzen sich daraufhin in den Motorraum bohrten. Der 26-Jährige muss trotzdem weiter Gas gegeben haben, weil der BMW im weiteren Verlauf noch frontal gegen einen Baum prallte und auf die Straße zurückgeschleudert wurde. Dabei wurde ein Werbeschild und ein Mast beschädigt – ein Autoreifen samt Aufhängung flog in einen angrenzenden Garten.

Die drei Männer in dem BMW krochen aus dem Fahrzeug, wurden vom Rettungsdienst verletzt behandelt. Kräfte der Feuerwehr nahmen ausgelaufene Betriebsstoffe auf, sicherten die offenen Leitungen der umgestürzten Laterne, die Polizei sperrte die Straße.

Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 26-Jährigen, nachdem er 1,5 Promille gepustet hatte. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet, der BMW abgeschleppt. (dg)