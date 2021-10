Bei Hamburg: Geldautomat gesprengt – Täter flüchtig

In Stade bei Hamburg ist in der Nacht zu Freitag ein Geldautomat der Sparkasse gesprengt worden. Die Täter, so die ersten Erkenntnisse der Polizei, flüchteten mit einem Auto.

Der um 4.30 Uhr ausgelöste Knall soll in der gesamten Stadt und in umliegenden Dörfern zu hören gewesen sein. Von dem Automaten, der auf dem „Rewe“-Parkplatz an der Altländer Straße stand, blieben nur noch Trümmer übrig.

Auch das Gehäuse, unter dem der Automat positioniert war, wurde völlig zerstört. Verletzt wurde niemand. Kripo-Ermittler übernahmen den Fall noch in der Nacht und inspizierten den Tatort. Zeugen sprachen von einem schnell weg fahrenden Fahrzeug und mehreren Männern, die aus Richtung des Automaten in den Wagen gestiegen waren.

Der entstandene Sachschaden ist noch unklar, genau wie die Höhe des Geldes, das erbeutet wurde. Wie die MOPO erfuhr, dürfte der Betrag aber im fünfstelligen Bereich liegen. Ein Polizeisprecher: „Ermittlungen dauern an.“ (dg)