Unfall in Hamburg: E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Schwerer Unfall am Dammtor: Am Donnerstagabend ist ein E-Scooter-Fahrer am Neuen Jungfernstieg Ecke Esplanade mit einem Auto kollidiert. Dabei wurde der Roller-Fahrer schwer verletzt.

Ersten Angaben zufolge war der 28-jährige E-Scooter-Fahrer gegen 21:20 Uhr an der Kreuzung über Rot gefahren. Der herannahende Fahrer eines Audi konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß.

Hamburg: Scooter-Fahrer fliegt bei Unfall auf Grünfläche

Dabei wurde der Roller-Fahrer erfasst und auf eine Grünfläche geschleudert. Augenzeugen leisteten erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Ein herbeigeeilter Notarzt kümmerte sich um den Schwerverletzten. Nach Polizei-Angaben erlitt der 28-Jährige diverse Prellungen sowie Blutergüsse und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Lebensgefahr bestand nicht. Der 52-jährige Audi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Laut Polizei gibt es derzeit eine Häufung von Unfällen mit E-Scootern im Stadtgebiet von Hamburg. Auch in anderen Großstädten sind in den vergangenen Wochen eine größere Anzahl von Roller-Fahrern verunglückt. (ng)