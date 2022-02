Sie ging ganz normal zur Arbeit, stellte ihr Auto am frühen Mittwochmorgen gegen 5 Uhr ab. Doch nach Feierabend erwartete eine Frau in Stade ein Schreck: Ihr Auto stand in Flammen.

Erst während des bereits laufenden Löscheinsatzes machte die Frau Feierabend und kam zum abgestellten Auto zurück. Während einer Streife hatten Beamte das brennende Fahrzeug zuvor gegen 15.20 Uhr an der Landesstraße 125 in der Nähe der Autobahnanschlussstelle Dollern entdeckt.

Schreck zum Feierabend: Auto ausgebrannt

Mit Bordmitteln des Streifenwagens sei das Feuer nicht mehr zu löschen gewesen, teilt die Polizei mit. Die Beamten alarmierten daraufhin die Feuerwehr Dollern. Mit 14 angerückten Einsatzkräfte wurde der Skoda Fabia abgelöscht, es konnte jedoch nicht verhindert werden, dass das Auto vollständig ausbrannte.

Laut Polizei wird der angerichtete Schaden auf ungefähr 10.000 Euro geschätzt. Nun werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zu dem PKW-Brand geben können oder die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Tel. (04141)102215 bei der Stader Polizei zu melden.