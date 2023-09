Bei Hamburg: Feuer in Regionalzug – Passagiere evakuiert

In einem Regionalzug, der gerade an der Bahnstation in Buchholz in der Nordheide hielt, ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Alle Passagiere mussten den Zug verlassen, Bahnhof und Strecke wurden gesperrt.

Der Zugführer hatte beim Zwischenstopp gegen 21.15 – der Zug war von Hamburg in Richtung Hannover unterwegs – plötzlich Rauch bemerkt, der aus dem Motorraum aufstieg. Daraufhin ließ er den Zug evakuieren und informierte die Feuerwehr. Rund 60 Menschen mussten die Regionalbahn verlassen.

Brand in Regionalbahn: Feuerwehr entfernt Boden und Sitze

Der Rauch wurde immer dichter und schien sich auch unterhalb des Fußbodens der Bahn auszubreiten. In der Folge zog er auch aus der Bahn und rauf in den Buchholzer Himmel. Die Kräfte der Feuerwehr ließen derweil Teile des Bodens und Sitze entfernen, um an den Brandherd zu gelangen. Mehr als 50 Kräfte waren im Einsatz.

Nach zwei Stunden war das Feuer gelöscht. Verletzt wurde Angaben eines Feuerwehr-Sprechers zufolge niemand. Der Zug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Züge in Richtung Hannover fuhren von einem anderen Gleis ab. Am späten Abend wurden Strecke und Bahnhof dann wieder in Gänze freigegeben.

Die Polizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache auf, die offiziell noch nicht vollständig geklärt ist. Es deutet bisher vieles auf einen technischen Defekt hin. (dg)