Tödliches Feuer bei Hamburg: Dutzende Feuerwehrleute im Einsatz

Bei einem Feuer im Landkreis Harburg ist am Samstagmorgen ein 46-Jähriger ums Leben gekommen. Retter fanden ihn in seinem Haus am Lohbergenweg in Holm-Seppensen. Versuche, ihn wiederzubeleben, schlugen fehl.

Nachbarn des Mannes hatten um kurz nach 7 Uhr die Feuerwehr alarmiert, weil dichter Qualm aus dem Haus zog. Dann schlugen zusätzlich Flammen aus einem Anbau.

Feuerwehr muss Dachziegel entfernen

Insgesamt mehr als 60 Feuerwehrleute von verschiedenen örtlichen Wehren waren im Einsatz. Zwar konnten sie den 46-Jährigen aus dem brennenden Gebäude bergen, doch trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche starb er noch am Brandort.

Währenddessen löschten die Retter im Haus das Feuer, auch über eine Drehleiter. Zusätzlich mussten sie zahlreiche Dachziegel entfernen, weil die Flammen sich auch aufs Dach ausgebreitet hatten. Was das Feuer auslöste, ist noch unklar. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Ein Sprecher schätzt den entstandenen Sachschaden auf 150.000 Euro. (dg)