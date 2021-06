Bei Hamburg: Drei Autos kollidieren auf A1 – ein Mann per Heli in Klinik

Schwerer Unfall bei Hamburg: Auf der A1 bei Rade in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) sind am Mittwochvormittag drei Fahrzeuge miteinander kollidiert, darunter zwei Laster. Ein Fahrer musste per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Laut Polizei musste eines der Fahrzeuge – unklar, ob der Laster oder der ebenfalls beteiligte Sprinter – gegen kurz vor 11 Uhr etwa 100 Meter vor der Anschlussstelle Rade verkehrsbedingt bremsen. Die zwei hinter ihm fahrenden Wagen wurden nicht mehr rechtzeitig gebremst – es kam zur Kollision.

Bei Hamburg: Autos kollidieren auf A1 – ein Mann per Heli in Klinik

Die Polizei ließ einen Rettungshubschrauber aus Hamburg in die Luft gehen. „Für die Landung musste die A1 voll gesperrt werden“, so ein Sprecher zur MOPO. „Eine Person kam mit dem Heli in eine Klinik, eine andere erlitt einen Schock.“

Mittlerweile gehe es einspurig in Richtung Bremen an der Unfallstelle weiter. Der Stau, zur Höchstzeit zwei Kilometer lang, löse sich langsam wieder auf. „Er nimmt immer weiter ab“, so der Sprecher weiter.