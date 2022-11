Bei Hamburg: Audi kracht gegen Baum und in Wohnhaus – Mann in Lebensgefahr

Was für ein Trümmerfeld: In Bargstedt (Landkreis Stade) ist am Samstagmorgen ein Audi mit hoher Geschwindigkeit in ein Wohnhaus gekracht. Der Fahrer wurde schwer verletzt, die Bewohner kamen mit dem Schrecken davon.

Laut Polizei passierte der Unfall gegen 6.30 Uhr in der Poststraße der rund 2000 Einwohner kleinen Gemeinde. Hier sei ein 27-Jähriger in einem Audi mit hohem Tempo unterwegs gewesen. Dabei soll er auf der schnurgeraden Straße aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben.

Bargstedt: Baum wird 30 Meter weit geschleudert

Er fuhr über eine Mittelinsel einer Ampelanlage und durch eine Hecke auf das Grundstück des Hauses, wo das Auto den Eingangsbereich durchschlug. Die Haustür und eingestürzte Mauerteile flogen bis weit in den Flur, wie die Polizei weiter mitteilte. Ein Vorderreifen habe eine Fensterscheibe durchschlagen und sei in der Küche gelandet.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde auch ein Ampelmast völlig zerstört und auf das Grundstück geschleudert. Dort wurde ein Baumstamm aus dem Erdreich gerissen und bis an Hauswand in etwa 30 Meter Entfernung geschleudert. Nur mit großer Mühe und nach längerer Zeit konnten Rettungskräfte den schwerst verletzten Fahrer aus dem Wrack befreien.

Er kam mit dem Notarzt in eine Klinik. Es besteht Lebensgefahr. Die Poststraße war längere Zeit voll gesperrt. Die Bewohner des Hauses, ein älteres Ehepaar, kam mit dem Schrecken davon. Die Schadenshöhe beträgt etwa 100.000 Euro.