Nach der großen Sternfahrt in Richtung Hamburg am Montag geht der Protest der Landwirtinnen und Landwirte am Dienstag weiter. In Stade gab es am Morgen neue Blockaden. Das lag auch an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

„Auch heute wird es im Bereich rund um die Hansestadt Stade wieder Protestaktionen von Landwirten geben, die teilweise zu erheblichen Verkehrsstörungen im Stadtgebiet und den angrenzenden Bereichen führen werden“, hieß es am Morgen von der Polizei Stade.

Bauern-Proteste: Ursula von der Leyen besucht IHK in Stade

In Stade gab es gegen 10 Uhr unter anderem an der B74 im Ortsteil Wiepenkathen, auf der B73 und an der Auf- und Abfahrt zur A26 an der Harburger Straße Blockaden. Auch die L124 bei Helmste in Richtung Stade war betroffen. Laut Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen benötigten Autofahrer:innen rund zehn Minuten länger.

Hintergrund ist ein Besuch von Ursula von der Leyen (CDU). Die EU-Kommissionspräsidentin ist am Dienstagmittag als Gast beim Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Stade anwesend und soll dort eine Rede halten.

„Wir wollen hier in Stade nicht die IHK-Veranstaltung blockieren, sondern lediglich auf unsere Probleme aufmerksam machen“, sagte Stades Kreislandwirt Johann Knabbe der „Kreiszeitung Wochenblatt“. Es sei geplant, dass einige Landwirt:innen Äpfel und Info-Material auf der Straße an die Besucher:innen des IHK-Empfangs verteilen.