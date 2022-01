Unbekannte haben in Augustfehn im Ammerland in einer Bankfiliale einen Geldautomaten gesprengt. Besonders dreist: In direkter Nachbarschaft befindet sich die örtliche Polizeistation.

Die Explosion am Montagmorgen habe das Gebäude stark beschädigt, teilte die Polizeidirektion Oldenburg mit. Gegen 4.15 Uhr sollen die unbekannten Täter den Geldautomaten gesprengt haben.

Augustfehn: Bank direkt neben Polizei gesprengt

Vor der Bank lagen Glassplitter auf der Straße, Fenster waren zerborsten. Noch sei nicht bekannt, wie sehr der Geldautomat beschädigt wurde, sagte ein Polizeisprecher am Montagvormittag.

Auch zum Schaden machten die Beamten zunächst keine Angaben. Experten der Polizei sicherten Spuren. Nach ersten Ermittlungen flohen die Täter mit einem „hochmotorisierten Fahrzeug“.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Fluchtweg machen können, sich bei der Polizei in Westerstede zu melden. (dpa/mp)