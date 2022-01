Ein Feuer in einem Ferienpark in Pelzerhaken (Neustadt) hat die Feuerwehr am Sonntagabend beschäftigt. Im Obergeschoss eines Ferienhauses war ein Brand ausgebrochen, erst nach Stunden waren die Flammen gelöscht. Es entstand hoher Sachschaden.

Der Brand brach in dem Ferienhaus gegen 18.50 Uhr aus. Mehrere Notrufe gingen in der Einsatzzentrale ein. Es wurde Großalarm ausgelöst, mehrere Wehren aus Neustadt und Umgebung rückten an. Schon auf der Anfahrt konnten die Retter Flammen erkennen.

Pelzerhakem: Ferienhaus brennt

Für die Feuerwehrmänner entstand eine besondere Herausforderung, denn die Wege auf dem Gelände des Ferienparks „Kailua Lodge“ sind schmal und eng. Erst nach Stunden waren auch letzte Glutnester gelöscht. An dem Haus entstand erheblicher Sachschaden. Verletzte gab es nicht.