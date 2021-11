Band aus Stade will mit Song bei der Mülltrennung helfen

Pünktlich zum New Music Friday veröffentlichen „The Recycling Brothers“ ihre erste Single „Was kommt in den Gelben Sack?”. Noch nie gehört? Kein Wunder, die fünfköpfige Band aus Stade wurde extra für den Party-Hit gegründet. Der Song mit dem selbsterklärenden Titel greift dabei ein alltägliches Thema auf.

Wiederverwertung ist für sie wichtig – alle fünf Gründungsmitglieder der Band „The Recycling Brothers” arbeiten in der Verwaltung eines Recycling-Unternehmens in Stade, haben also fast täglich mit dem Thema zu tun. Dabei fiel ihnen auf, dass trotz 30 Jahren Mülltrennung viele immer noch nicht richtig recycelten.

Band aus Stade will mit Song über Recycling aufklären

„Wir stellen bei unserer Arbeit beinahe täglich fest, wie groß die Unsicherheit bei vielen Menschen rund um den Gelben Sack ist“, erklärt Sven Lauks, der den Song in seiner Freizeit geschrieben hat.

Dass Recycling von Wertstoffen dabei eher ein trockenes Thema ist, hält die Band nicht davon ab Aufklärungsarbeit zu leisten. „Mit Partymusik und einem Augenzwinkern” wollen sie erklären, was und wie im Gelben Sack landen darf – und was eben nicht. Sven Lauks meint dazu: „In Zeiten, in denen es viel um Umwelt, Nachhaltigkeit, Recycling und Wertstoffe geht, kommt der Song doch gerade richtig.”

Die Produktion des Songs gefiel den Bandmitgliedern dabei so gut, dass mithilfe der Produktionsfirma „broadcast media solutions” aus dem Landkreis Stade direkt ein Musikvideo gedreht wurde. Zeitgleich zu der Premiere auf „YouTube” soll der Song am Freitag dann auch auf allen wichtigen Streamingplattformen veröffentlicht werden. (to)