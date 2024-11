Bahn-Chaos nach Blitzeinschlag – es kommt noch schlimmer

Der Blitzeinschlag an der Bahnstrecke zwischen Lüneburg und Uelzen sorgt weiterhin für Ausfälle und Verspätungen. Die Schäden sollen bis Donnerstagnachmittag behoben sein – doch es gab bereits neue Vorfälle auf der Strecke.

Am Dienstagabend war ein Baum in der Gemeinde Deutsch Evern durch einen Blitzeinschlag auf die Oberleitung der Bahnstrecke gestürzt, was zu Ausfällen und Verspätungen im Bahnverkehr bis in die Schweiz führte. Am Mittwochnachmittag blieb dann in demselben Bereich – zwischen Deutsch Evern und Bienenbüttel – ein Güterzug liegen und behinderte den eingeschränkt wieder angelaufenen Bahnverkehr erneut.

Nach Blitzeinschlag: Neuer Unfall auf Bahnstrecke Uelzen-Hannover

In der Nacht zum Donnerstag dann der dritte Vorfall auf der Bahnstrecke, dieses Mal etwas weiter südlich: Gegen 1.45 Uhr kollidierte bei Suderburg nahe Uelzen ein Metronom-Zug mit einem umgestürzten Baum. „In Folge der Kollision wurde die Oberleitung stark beschädigt und ist gerissen“, meldet die Betriebergesellschaft. „Die Auswirkungen sind gravierend.“

Die gesamte Bahnstrecke RE3 Uelzen-Hannover sei bis auf weiteres gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei nur rudimentär möglich, da Busse kaum verfügbar sind. (tst)