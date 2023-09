Zwei Tote bei fatalem Frontalcrash auf Bundesstraße

Tödlicher Unfall auf einer Bundesstraße in Niedersachsen: Zwei Autos sind frontal kollidiert– für die beiden Fahrer kam jede Hilfe zu spät.

Der schreckliche Unfall ereignete sich am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr auf der Bundesstraße 71. Wie die Polizei mitteilte, war ein 23-Jähriger nach ersten Erkenntnissen mit seinem BMW von Spithal in Richtung Winterweyhe (Landkreis Lüchow-Dannenberg) unterwegs.

Unfall auf Bundesstraße in Niedersachsen: Zwei Männer (23 und 78) tot

In einer Rechtskurve fuhr der junge Mann aus bisher ungeklärter Ursache geradeaus. Er kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Fiat eines 78-Jährigen.

Der Fiat überschlug sich und landete in einem Grünstreifen auf dem Dach. Auch der BMW wurde in den Grünstreifen katapultiert. Beide Männer verstarben noch an der Unfallstelle. Die Autos wurden komplett zerstört. (mp)