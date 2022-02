Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Barsinghausen in der Region Hannover ist nach Polizeiangaben ein Kind ums Leben gekommen, mindestens vier weitere Menschen sind schwer verletzt worden.

Unter den Schwerverletzten befinde sich ein weiteres Kind, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagabend am Unfallort. Es sei in Lebensgefahr. Einzelheiten zu den Verletzten waren zunächst nicht bekannt. Zahlreiche Rettungskräfte rückten zum Unglücksort aus.

Hannover: Frau versuchte zu überholen

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte zunächst eine Autofahrerin am Freitagnachmittag auf einer Landstraße zwischen Barsinghausen und Egestorf mehrere Autos überholt. Dabei sei es zu einem Kontakt im Gegenverkehr gekommen.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Der Wagen der Autofahrerin sei dann frontal mit dem entgegenkommenden Wagen einer vierköpfigen Familie zusammengestoßen, sagte die Polizeisprecherin. Die Mutter und der Vater sowie ein Kind wurden bei der Kollision schwer verletzt. Das zweite Kind starb. Auch die Autofahrerin wurde schwer verletzt.

Das könnte Sie auch interessieren: Mysteriöser Todesfall: Junge Frau gestorben, Mann festgenommen

Insgesamt seien vier Autos beschädigt worden. Ob weitere Menschen leicht verletzt wurden, war zunächst nicht klar. Die Unfallaufnahme dauerte am Freitagabend noch an. (dpa)