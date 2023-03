Autofahrerin erfasst eigene Tochter – Lebensgefahr!

Ein einfaches Park-Manöver endete für eine Frau aus dem Landkreis Cuxhaven im Krankenhaus: Ihre eigene Mutter erfasste die 36-Jährige beim Einparken – sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Eine 64-Jährige hat in Bad Bederkesa (Landkreis Cuxhaven) beim Einparken ihre Tochter mit einem Auto erfasst und sie dabei schwer verletzt. Die 36-Jährige sei nach dem Unfall am Sonntag mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit. Mittlerweile bestehe keine Lebensgefahr mehr.

Die Frau hatte den Angaben zufolge ihrer Mutter beim Einparken helfen wollen, als der Wagen plötzlich zurücksetzte und die 36-Jährige an einer Hauswand einklemmte. Laut Polizei wurde bei dem Vorfall zudem ein weiteres Auto beschädigt. Die Höhe des Schadens sowie die genaue Unfallursache werden derzeit ermittelt. (dpa/mp)