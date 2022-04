Autofahrer stirbt bei Frontal-Crash mit Traktor

Am frühen Mittwochmorgen geriet ein Autofahrer in der Gemeinde Kutenholz (Landkreis Stade) auf die Gegenfahrbahn und krachte in einen entgegenkommenden Traktor. Der 33-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Der Autofahrer aus Mulsum war um 5.40 Uhr mit seinem Ford auf der Landstraße in Richtung Kutenholz unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet, das teilte die Polizeiinspektion Stade am Mittwoch mit.

Kutenholz: Autofahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß

Ein 25-Jähriger, der auf seinem Trecker entgegenkam, konnte nicht mehr ausweichen, und die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Autofahrer in seinem Ford eingeklemmt und musste von den eintreffenden Feuerwehrkräften befreit werden.

Doch der Notarzt und die Besatzung des Rettungswagens konnten dem 33-Jährigen nicht mehr helfen, er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 25-jährige Treckerfahrer erlitt einen Schock.

Der entgegenkommende 25-jährige Fahrer des Traktors konnte nicht mehr ausweichen.

Weil eine sehr große Menge Kraftstoff – knapp 300 Liter Diesel – ausgelaufen war, wurden der Führungsdienst des Umweltzuges der Kreisfeuerwehr sowie das Umweltamt des Landkreises Stade alarmiert und zur Unfallstelle entsandt.

Die Landstraße musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen bis mittags voll gesperrt werden. An beiden Fahrzeuge entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird inklusive der Beseitigung des ausgelaufenen Dieselkraftstoffs auf fast 100.000 Euro geschätzt. (aba)