Schwerer Unfall auf der A7 in Höhe Großenaspe (Kreis Segeberg): Ein Porsche 911 hat sich am Dienstag auf der Autobahn überschlagen, nachdem ein hinterer Reifen geplatzt war. Am Wrack machten Polizisten eine Entdeckung.

Laut Polizei passierte der Unfall gegen 12.30 Uhr in Fahrtrichtung Hamburg. Ein Mann (58) fuhr in seinem Porsche 911 Cabrio (Neupreis 100.000 Euro) in Richtung Hamburg, laut Polizei gab er ordentlich Gas. Mit einer Geschwindigkeit von rund 200 Stundenkilometern peste der Flitzer über die Fahrbahn. In Höhe der Ausfahrt Großenaspe dann das Unglück.

A7: Porsche überschlägt sich – Fahrer schwer verletzt

Plötzlich platzte der rechte hintere Reifen des Wagens. Er kam ins Schleudern, überschlug sich, durchbrach einen Zaun und landete in einem Feld neben der Autobahn. Bei dem Crash wurde der Motorblock herausgerissen. Einer der Reifen riss samt Gestänge ab und flog wie ein Geschoss weiter. Die Autobahn war von Trümmerteilen übersät.

Der 58-Jährige wurde bei dem Crash schwer verletzt. Er wurde von einem Notarzt versorgt und kam dann in eine Klinik nach Neumünster. Lebensgefahr besteht laut Polizei aber nicht. Die Autobahn wurde zeitweilig in Richtung Hamburg voll gesperrt. Es kam zu erheblichem Stau.

Als die Polizisten das Wrack unter die Lupe nahmen, staunten sie. Die Reifen an dem Fahrzeug waren mehr als elf Jahre alt. Laut eines Beamten wiesen die in die Jahre genommenen Pneus zwar keine sichtbaren Risse und Beschädigungen auf, dennoch sei nicht auszuschließen, dass die alten Reifen ursächlich für den Unfall sein könnten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.