Autofahrer im Norden mit astronomischem Promillewert gestoppt

Bei einem solchen Vollrausch besteht akute Lebensgefahr: Ein schwer betrunkener Autofahrer wurde von der Polizei im Landkreis Northeim (Südniedersachsen) mit 5,53 Promille gestoppt.

Der 45-Jährige soll seinen Wagen am Dienstagabend auf dem Grünstreifen am Parkplatz eines Supermarktes in Kalefeld festgefahren haben, wie die Polizei am Mittwoch bekanntgab.

Northeim: Autofahrer kommt mit 5,53 Promille ins Krankenhaus

Der Mann kam ins Krankenhaus und wurde vorsorglich stationär aufgenommen.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Beamten veranlassten eine Blutprobe. Sie beschlagnahmten seinen Führerschein und untersagten die Weiterfahrt. (dpa/mp)