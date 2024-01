Volltrunkener Exhibitionist geschnappt: Er entblößte sich im ICE

Am Samstag sorgte ein 35-jähriger Mann in einem ICE für Aufregung: Auf der Strecke Bremen – Hamburg-Harburg soll der Mann zwei Frauen gegen ihren Willen angefasst haben, dann entblößte er sich vor ihnen. Die folgende Untersuchung bei der Polizei ergab einen immens hohen Promillewert.

Laut Polizeiangaben soll sich die Tat am 13. Januar gegen 14.30 Uhr in einem fahrenden ICE auf der Strecke Bremen – Harburg zugetragen haben: Anfangs soll der 35-jährige Tatverdächtige die beiden 20 und 24 Jahre alten Frauen gegen ihren Willen im Gesichts- und Schulterbereich angefasst haben. Danach habe sich der Mann mit lettischer Staatsbürgerschaft in Sichtweite zu den Frauen hingesetzt: Er soll seine Hose geöffnet und an seinem Genital manipuliert haben.

Mann entblößt sich vor zwei Frauen im ICE

Ein 23-Jähriger war Zeuge des Geschehens und bot den beiden Frauen seine Hilfe an. Er gab umgehend einer Zugbegleiterin Bescheid, die die Bundespolizei für den nächsten Halt im Bahnhof Harburg anforderte. Die Polizisten nahmen den Mann dann vorläufig fest.

Auf dem Revier der Bundespolizei im Bahnhof Harburg machten die Beamten einen Alkoholtest mit dem 35-Jährigen und ließen ihn pusten. Das Ergebnis: ein Promillewert von 2,48 Promille. Trotz des hohen Werts zeigte der Mann keine Ausfallerscheinungen, verweigerte aber auch die Aussage zum Tatvorwurf. Der Beschuldigte musste zwar wieder entlassen werden, doch es wurde ein Strafverfahren wegen Verdachts auf exhibitionistische Handlungen eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt die Bundespolizeiinspektion Hamburg. (mp)