Auto und Carport brennen – Flammen greifen auf Einfamilienhaus über

Feuer-Inferno im Landkreis Stade: Meterhohe Flammen haben in der Nacht zu Sonntag ein Auto, ein Carport und ein Einfamilienhaus in Goldbeck schwer in Mitleidenschaft gezogen. Ein Mann kam ins Krankenhaus.

Um kurz vor 4 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Ein Nachbar berichtete – so sagte er es auch später der Polizei aus – von einem zuerst brennenden Wagen. Die Flammen hätten dann auf das hölzerne Carport übergriffen, danach auf das daneben stehende Einfamilienhaus.

Landkreis Stade: Auto, Carport und Einfamilienhaus brennen

Mit mehreren sogenannten C-Rohren löschten die insgesamt mehr als 100 Kräfte das Feuer von verschiedenen Seiten, bis in die Morgenstunden, ehe die Flammen gebändigt waren.

Die Bewohner des Einfamilienhauses, eine Familie mit zwei Kindern, hatten sich bereits vor dem Eintreffen der Kräfte ins Freie gerettet. Ein Mann wurde allerdings mit leichten Verletzungen behandelt und anschließend vorsorglich in eine Klinik gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: Torwart kommt vom Training – dann schießt ihm jemand gezielt in den Kopf

Die Polizei übernahm am Morgen die Ermittlungen. Sowohl die Schadenshöhe als auch die Brandursache seien noch unklar. Ein Sprecher: „Die Ermittlungen sind noch am Anfang und dauern an.“ (dg)