Auto überschlägt sich: 35-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Ein 35-jähriger BMW-Fahrer verunglückte schwer in Twist (Landkreis Emsland), als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und sich überschlug.

In der Nacht zum Mittwoch ereignete sich gegen 23.55 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Straße Rühlermoor in Twist. Ein 35-jähriger Fahrer eines 3er BMW kam aus bislang ungeklärten Gründen in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrzeugführer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Zuvor hatte ein 20-jähriger Verkehrsteilnehmer, der den Unfall bemerkte, sofort den Notruf abgesetzt. Bei Eintreffen der Rettungskräfte war der augenscheinlich alkoholisierte Fahrer des BMWs ansprechbar. Der Fahrer kam anschließend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Fahrzeug kollidiert mit Leitposten

Der Unfall ereignete sich in der Nähe der Hausnummer 16, als der BMW mit zwei Leitpfosten kollidierte und anschließend mit der Fahrzeugfront in den Übergang eines Grabens zur angrenzenden Wiese prallte. Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrzeug und kam auf der rechten Fahrzeugseite zum Stillstand, wobei der BMW Totalschaden erlitt.

Die Feuerwehr Twist und Schönighsdorf waren mit 8 Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften vor Ort und unterstützten bei der Bergung des Fahrzeugs. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. (dpa/mp)