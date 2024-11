Eine Tauchübung der Feuerwehr am Oortkatener See (Ochsenwerder) am Sonntag zieht nun polizeiliche Ermittlungen nach sich. Bei einem Tauchgang wurde, wie berichtet, im See ein Schrottauto entdeckt. Zunächst ging man von einem unentdeckten Unglück aus. Bei der Bergung entwichen Ölrückstände aus dem Fahrzeug und verunreinigten das Gewässer. Nun kam heraus: Die Polizei hatte das Auto selbst dort versenkt – aber vorher offenbar vergessen, es von Betriebsflüssigkeiten zu befreien. Wie kann das sein? Nun gibt es interne Ermittlungen.