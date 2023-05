Auto reißt in zwei Teile: Vater (42) und Sohn (12) tot

Ein Vater und sein Sohn sind bei einem schweren Autounfall im Emsland ums Leben gekommen. Bei einer Kollision mit einem Baum wurde das Fahrzeug in zwei Teile gerissen und ging anschließend in Flammen auf.

Gegen 22.10 Uhr waren der 42-Jährige und sein zwölf Jahre alter Sohn in einem BMW auf einer Landstraße in Lengerich (Landkreis Emsland) unterwegs, hieß es von der Polizei. Bei hoher Geschwindigkeit kamen sie in einer Rechtskurve von der Straße ab. Das Auto krachte mit solcher Wucht seitlich gegen einen Baum, dass es in zwei Stücke gerissen wurde.

Lengerich: Vater und Sohn sterben bei Autounfall

Kurz darauf ging das Fahrzeug in Flammen auf. Der Vater wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Auch das Kind konnte später nur noch tot aus dem Wrack geborgen werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Bei Streit: Bruder mit Messer angegriffen – offenbar wegen der Musik

Die Landstraße blieb mehrere Stunden lang voll gesperrt. Die Polizei ermittelt jetzt die Unfallursache. (dpa/fbo)