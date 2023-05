Bei Streit: Bruder mit Messer angegriffen – offenbar wegen der Musik

Bei einem Streit zweier Brüder hat einer der beiden laut Polizei nach einem Messer gegriffen und den anderen mit diesem verletzt. Die Beamten waren am Mittwochabend von Nachbarn zu dem Wohnhaus am Küperstieg in Tonndorf gerufen worden. Insgesamt wurden drei Menschen verletzt und von Sanitätern versorgt.

Um kurz nach 23 Uhr parken mehrere Streifenwagen vor der Tür, kurz darauf auch Rettungswagen und ein Notarzt. Sie sind von den Polizisten angefordert worden.

Tonndorf: Brüder und Vater kommen ins Krankenhaus

Aus der Wohnung werden zwei Brüder und der Vater geschoben, sie alle sind leicht bis mittelschwer verletzt. Einer, bei der Polizei als Opfer gelistet, 24 Jahre, weist Stichverletzungen im Schulterbereich auf. Sein Bruder soll sich bei der Auseinandersetzung selbst mit dem Messer an der Hand verletzt haben. Von einem sind die weißen Socken vom Blut rot gefärbt – der Angegriffene muss viel Blut verloren haben. Alle kommen in nahe Kliniken, auch der Vater wird von Sanitätern bandagiert.

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei soll es sich um „interfamiliäre Streitigkeiten“ gehandelt haben. Wie die MOPO erfuhr, entbrannte ein Streit wegen unterschiedlicher Musikgeschmäcker. Der 19-Jährige soll daraufhin ein Messer gezogen und seinen fünf Jahre älteren Bruder damit verletzt haben. Der Vater (63) ging dazwischen, wurde dabei ebenfalls von der Klinge oberflächlich verletzt.

Der Kriminaldauerdienst übernimmt am Abend erste Ermittlungen vor Ort. Diese werden später von der örtlichen Kripo übernommen. Ein Polizeisprecher: „Die Ermittlungen dauern an.“ Insbesondere wolle man nun klären, was zu dem Streit wirklich führte und ob vielleicht der Musik-Disput nur die Spitze eines länger andauernden Streits war. (dg/röer)