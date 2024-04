Aufnahmen aus Überwachungskamera zeigen vermissten Arian (6)

Erste Spur des seit Montag vermissten Jungen: Laut Polizei lief Arian allein durch das Wohngebiet, in dem seine Familie lebt.

Der vermisste Sechsjährige aus dem niedersächsischen Bremervörde ist Kameraaufnahmen zufolge allein von zu Hause verschwunden. Arian sei demnach am Montag gegen 19.15 Uhr allein durch das Wohngebiet gelaufen, in dem er lebt, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte.

Arian (6) könnte auf Socken in den Wald gelaufen sein

Die Ermittler haben Aufnahmen einer privaten Überwachungskamera ausgewertet. Sie halten es für möglich, dass der Sechsjährige in ein angrenzendes Waldgebiet gelaufen ist. Vor allem dort suchen Einsatzkräfte seit Montagabend nach dem Jungen. Wegen der eher niedrigen Temperaturen gilt er als gefährdet, er hatte das Haus seiner Eltern auf Socken und relativ leicht bekleidet verlassen.

An der Suche nach Arian sind hunderte Menschen beteiligt. Auch zahlreiche Suchhunde waren wieder in den Wäldern unterwegs. Auf und im Fluss Oste setzte die Polizei Sonarboote und Taucher ein. (dpa)