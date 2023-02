Auch Habeck betroffen: Grüne stellen Anzeige wegen Fake-Plakaten

Nachdem gefälschte Parteiplakate in verschiedenen Städten in Niedersachsen aufgehängt wurden, unternehmen die Grünen jetzt rechtliche Schritte gegen die unbekannten Täter. Auf den Plakaten wurden ranghohe Parteimitglieder mit hämischen Slogans abgebildet, parallel wurde eine falsche Pressemitteilung veröffentlicht.

Niedersachsens Grüne sind zur Zielscheibe einer Fake-Kampagne geworden. Einer Parteisprecherin zufolge wurden in mindestens vier Städten – Hannover, Osnabrück, Göttingen und Lüneburg – gefälschte Parteiplakate aufgehängt, zudem wurde die Homepage des Grünen–Landesverbands kopiert und um eine falsche Pressemitteilung ergänzt, die auch per Mail verschickt wurde. Bereits am Dienstag haben die Grünen wegen der Aktion Strafanzeige gestellt.

Fake-Solgan: „VW steht für Verkehrswende“

Auf den Plakaten ist unter anderem Niedersachsens stellvertretende Ministerpräsidentin und Volkswagen-Aufsichtsrätin Julia Willie Hamburg mit dem Slogan „VW steht für Verkehrswende“ zu sehen. Ein anderes Poster zeigt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mit einer Spitze gegen Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). „Das sind keine Inhalte von uns“, betonte die Grünen-Sprecherin Heike Köhn am Donnerstag.

„Noch ist völlig unklar, wer dahinter steckt“, sagte Köhn. „Wir sind dem auf der Spur.“ Nach Ansicht der Partei stören die Urheber der Kampagne die politische Debatte, indem sie sich mit ihren Botschaften als die Grünen und als Mandatsträger ausgeben. (dpa/mp)