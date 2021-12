Er wollte seinem Ärger über die Corona-Maßnahmen offenbar Luft machen und adressierte eine E-Mail an die Hamburger Grünen-Fraktion. Jetzt steht ein 34-Jähriger wegen Beleidigung und Nötigung vor Gericht.

Es war kurz vor Ostern, als Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) in Hamburg eine nächtliche Ausgangssperre verkündete und für öffentliche Plätze mit regem Publikumsverkehr ein Alkoholverbot erteilte. Noch bevor die Maßnahmen zur Anwendung kamen, machte ein 34-Jähriger in einer E-Mail an die Fraktion der Grünen im Bezirk Mitte seinem Ärger darüber Luft.

Hamburg: Mann wegen Wut-Mail an Grünen-Fraktion vor Gericht

Laut Staatsanwaltschaft soll er am 29. März an die Geschäftsstelle der zehn Mitglieder umfassenden Fraktion eine wütende E-Mail mit „ehrverletzendem Inhalt“ geschickt haben. In der Mail mit dem Betreff „Ausgangssperre“ schrieb er: „Ihr wollt uns einsperren??? Schönen grus an Fr. Fegebank versucht ihr uns unsere Freiheit zu nehmen werden wir euch vernichten ihr dreckigen verbrecher scheiss auf euch“. (Hinweis d. Redaktion: Grammatik- und Rechtschreibfehler sowie fehlende Interpunktion wurden hier übernommen).

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Laut Anklage wollte er mit dem Schreiben die „Empfänger zugleich zwingen, von weiteren freiheitsbeschränkenden Corona-Maßnahmen abzusehen“.

Das könnte Sie auch interessieren: Notlage in Hamburg – Bürgerschaft macht Weg für weitere Corona-Maßnahmen frei

Am Mittwoch muss er sich vor dem Amtsgericht Barmbek verantworten. (jek)