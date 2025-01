Am Wochenende noch nichts vor? Hier „schneit’s wie wild“

Der Harz bereitet sich auf einen Ansturm von Touristen zum Wochenende vor. Am Wurmberg könnten zudem die Schneekanonen angeschmissen werden.

Der Oberharz rüstet sich für den Wintersportbetrieb. „Es schneit wie wild, selbst bis in die Talstation“, sagte der Betriebsleiter der Wurmbergseilbahn, Fabian Brockschmidt. „Wir sind in den Startlöchern und wollen spätestens nächste Woche mit der ersten Beschneiung in diesem Winter beginnen.“

Wurmberg: Schneekanonen könnten dieses Wochenende laufen

Die Schneekanonen stehen am Wurmberg in Braunlage (Landkreis Goslar), dem höchsten Berg in Niedersachsen, bereit. Zwar rechnet der Deutsche Wetterdienst allein bis Freitag mit Neuschneemengen zwischen einem und fünf Zentimetern. Aber am Sonntag soll es wieder wärmer werden.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Sexismus in Krankenhäusern: Asklepios-Chefarzt wird wegen Belästigung gekündigt. Was tun Kliniken gegen die Übergriffe?

Asklepios-Chefarzt wird wegen Belästigung gekündigt. Was tun Kliniken gegen die Übergriffe? Tragischer Tod des Karate-Kid: Corre A. (20) wollte gefährliche Kugelbombe zünden – und tötete sich dabei selbst

Corre A. (20) wollte gefährliche Kugelbombe zünden – und tötete sich dabei selbst Hamburg-Highlights 2025: Popstars und Spektakel – was Sie in diesem Jahr nicht verpassen sollten

Popstars und Spektakel – was Sie in diesem Jahr nicht verpassen sollten Trainings-Tipps: Mit diesen Übungen wird jeder fit! Und oft reicht dafür das Wohnzimmer

Mit diesen Übungen wird jeder fit! Und oft reicht dafür das Wohnzimmer 20 Seiten Sport: Kathrin Deumelandt, die neue Chefin vom Kiez, über ihren speziellen Spagat bei St. Pauli

Kathrin Deumelandt, die neue Chefin vom Kiez, über ihren speziellen Spagat bei St. Pauli 20 Seiten Plan7: Ohne Worte – faszinierendes Schattentheater von den Mobilés

„Wir sind am überlegen, ob wir die Schneekanonen morgen oder übermorgen anschmeißen. Wir gucken uns die Wetterlage ganz genau an, sonst schmilzt unser Schnee wieder weg“, erklärte Brockschmidt. In der Nacht zum Dienstag erwartet er minus zehn Grad. Das sei auf jeden Fall sicher.

Das könnte Sie auch interessieren: Einsame Strände und moderne Architektur: Diese Urlaubsregion macht alle glücklich

Der Ansturm der Wintersporttouristen in Braunlage ist groß, die Kabinenbahn läuft seit Donnerstag wieder. Über den Jahreswechsel musste die Seilbahn mit den Sechserkabinen wegen des Sturms geschlossen werden. Ski fahren oder rodeln kann man bislang nicht, dafür liegt zu wenig Schnee auf den Pisten. (dpa/mp)