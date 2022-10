Alte Torfwerk-Halle nach Feuer komplett zerstört

In Tiste (Landkreis Rotenburg) ist am späten Samstagabend eine alte Torfwerk-Halle in Brand geraten und dabei beinahe komplett zerstört worden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Um kurz vor 23 Uhr hörten Anwohner der Kanalstraße Knallgeräusche. Wenig später schossen Flammen aus dem Dach der Lagerhalle. Mehrere Notrufe gingen daraufhin bei der Feuerwehr ein.

Tiste: Alte Torfwerk-Halle nach Feuer zerstört – Polizei ermittelt

Fünf Wehren der umliegenden Gemeinden rückten aus, die Retter bekämpften die stark lodernden Flammen mit großen Mengen Wasser; auch aus der Oste, ein Nebenfluss der Unterelbe, wurde für den Einsatz Wasser gepumpt.

Das könnte Sie auch interessieren: Schlag gegen Koks-Taxis: Das droht jetzt den Kunden

Von der etwa 150 Quadratmeter großen Lagerhalle blieb trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr am Ende nicht mehr viel übrig. Das Torfwerk ist bereits seit 20 Jahren geschlossen. Die Brandursache? „Noch unklar“, so ein Polizeisprecher. Nach MOPO-Informationen wird auch der Verdacht der Brandstiftung geprüft. „Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.“ (dg)