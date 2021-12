Ein Schlimmer Unfall hielt am Sonntagmorgen Feuerwehr und Rettungsdienst im Landkreis Rotenburg (Wümme) in Atem. Nahe der Ortschaft Waffensen war ein mit Arbeitern besetzter VW-Bus bei Schneeregen in Schleudern geraten und gegen einen Baum gekracht. Es gab drei zum Teil schwer Verletzte.

Laut Polizei geschah der Unfall gegen 6.30 Uhr auf der Bundesstraße 75 in Richtung Rotenburg (Wümme). Hier war ein mit drei jungen Männern besetzter VW-Bus unterwegs. Bei Schneeregen und glatter Straße habe der Mann am Lenkrad laut Polizei die Kontrolle über das Firmenfahrzeug verloren und sei dann gegen einen Baum gekracht.

Die Retter der alarmierten Feuerwehr mussten die Schiebetür des Transporters aufschneiden, um an die Verletzten zu gelangen. Danach wurden sie vom Rettungsdienst versorgt und kamen in umliegende Kliniken. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Fahrer alkoholisiert gewesen sein. Die Bundesstraße war über zwei Stunden gesperrt.