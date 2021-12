Auf einmal ging es nach unten: Am späten Samstagnachmittag gegen 17 Uhr ist eine Großkehrmaschine der Stadtreinigung mitten während der Arbeit in Eißendorf eingesackt. Das zehn Tonnen schwere Fahrzeug sog sich schnell mit nassem Sand voll.

Grund dafür war ein Wasserrohrbruch in der betroffenen Straße In der Alten Forst. Das Lagezentrum der Polizei Hamburg bestätigte der MOPO den Vorfall. Der städtische Konzern Hamburg Wasser sei schon mit Hochdruck am Arbeiten.

Harburg: Wagen der Stadtreinigung eingesackt

Das Fahrzeug der Stadtreinigung lag in Schräglage von 45 Grad und war mit der Beifahrerseite eingesackt. Das entstandene Loch ist etwa 1,5 Meter tief und 4,5 Meter lang.

Das könnte Sie auch interessieren: Dramatischer Unfall am Hafen: Rotlicht missachtet? Laster kracht mit Zug zusammen

Wie die Polizei mitteilte, war das Wasser gegen 18 Uhr zugedreht und das Leitungsteam des Bezirksamtes Harburg wurde um 19.07 Uhr über den Vorfall informiert. Jetzt müsse man schauen, wie groß der Schaden ist.

Hamburg: Kehrmaschine kann erst am Sonntag geborgen werden

Am Abend lag das Fahrzeug noch in seiner misslichen Lage und wird nach MOPO-Informationen auch die ganze Nacht nicht geborgen werden können. Die Rettungskräfte haben Sorge, dass weitere schwere Fahrzeuge ebenfalls in der Straße absinken könnten, unter der sich offenbar ein Hohlraum gebildet hat. (aba/ruega)