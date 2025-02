Akku explodiert in der Küche – Familie flüchtet aus dem Haus

In einem Einfamilienhaus in Lingen im Landkreis Emsland ist ein Akku explodiert.

Die Explosion in der Küche habe einen dichten Rauch in dem Gebäude verursacht, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Bei dem Gerät handelte es sich demnach um eine Powerbank, also einen Akku, mit dem man andere Geräte, wie beispielsweise Smartphones, aufladen kann.

Die fünfköpfige Familie konnte laut Polizei das Haus rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude am Samstagabend. Ein größerer Schaden entstand nicht. Wie es zu der Explosion kommen konnte, war noch unklar. Zuvor hatte die „Neue Osnabrücker Zeitung“ über den Einsatz berichtet. (dpa)