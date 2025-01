Nach mehr als 60 Jahren machte an Heiligabend das Traditionsgeschäft „Billy the Butcher“ in der Ottenser Hauptstraße zu. Nun steht fest, was in die Räume gegenüber des Einkaufszentrums Mercado einziehen wird. Die Kette „Farina di Nonna“ will hier günstige Riesenpizzen anbieten, schon bald soll eröffnet werden.