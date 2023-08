Abgemagerter Wolfswelpe gefunden – sein Rudel ließ ihn einfach zurück

Ein erst wenige Wochen alter Wolfswelpe war offenbar tagelang ohne Nahrung allein unterwegs, als er in Lindow, etwa 50 Kilometer nördlich von Berlin, gefunden wurde. Mittlerweile steht fest, dass „Lindo“, wie er nach seinem Fundort genannt wurde, wegen einer Erkrankung nicht hören kann. Jetzt wird der Kleine erst einmal im Wildpark Lüneburger Heide in Nindorf aufgepäppelt.

Da Brandenburg keine eigene Auffangstation hat, ist der etwa acht bis neun Wochen alte abgemagerte Welpe in die Hände von Wolfsexpertin Tanja Askani im Wildpark Lüneburger Heide gegeben worden. Der Park in Nindorf (Landkreis Harburg) ist seit 2013 offizielle Auffangstation für verletzte frei lebende Wölfe in Niedersachsen.

Im Wildpark Lüneburger Heide wird Lindo aufgepäppelt

Askani stellte schnell fest, dass „Lindo“ nicht hören kann. Das war laut Wildpark mit großer Wahrscheinlichkeit auch der Grund, warum der Welpe den Anschluss an sein Rudel verloren hatte. Eine gründliche Untersuchung der Ohren ergab inzwischen, dass sich tief im rechten Gehörgang kurz vor dem Trommelfell eine Zyste gebildet hatte. Das lässt vermuten, dass seine Taubheit oder Schwerhörigkeit die Folge einer frühen starken Ohrenentzündung ist.

Er ist zwar noch ganz jung, aber heult schon mit den Alten: Im Wildpark wird ein Wolfswelpe aufgezogen. Tanja Askani/Wildpark Lüneburger Heide Er ist zwar noch ganz jung, aber heult schon mit den Alten: Im Wildpark wird Wolfswelpe Lindo aufgezogen.

„Das Ohr wird behandelt, und wir hoffen auf eine positive Entwicklung, dass der kleine Wolf zumindest teilweise wieder hören wird“, sagt Askani. Die ersten kleinen Fortschritte kann die Wolfs-Expertin schon vermelden: „Lindo nimmt Geräusche schon wahr, kann sie nur noch nicht zuordnen.“

Eine Auswilderung, die immer das Ziel nach dem Aufenthalt in der Auffangstation ist, wird es für Lindo aufgrund seiner Ohrenproblematik nicht geben. Wenn ein Wolf keinen Kontakt zu anderen Artgenossen aufnehmen kann, hat er in der freien Wildbahn so gut wie keine Überlebenschancen, denn Wölfe sind Rudeltiere und keine Einzelgänger.

Jetzt wird der Welpe im Wildpark einmal durchgeimpft, bevor er dann in Belgien beim Wolfsschutzverein „The Wolf Conservation Association“ sein endgültiges Zuhause finden wird – fernab vom Publikumsverkehr eines Wildparks, damit der Kleine in Ruhe aufwachsen und leben kann.