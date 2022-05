Abbiege-Unfall mit Kleinwagen: Radfahrer stirbt

Ein 64-Jähriger ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Goslar ums Leben gekommen. Der Radfahrer wurde offenbar beim Abbiegen von einem Auto erfasst.

Der Mann war am Montagnachmittag mit seinem Rad in Goslar-Immenrode unterwegs, teilte die Polizei am Dienstag mit. Gegen 16.45 Uhr habe er von der Straße In den Ackern in die Vienenburger Straße abbiegen wollen.

Goslar: Radfahrer (64) stirbt bei Verkehrsunfall

Dort fuhr zur gleichen Zeit eine 20-Jährige in ihrem Kleinwagen aus Richtung Wöltingerode kommend in Richtung Ortsmitte. Offenbar gelang es weder der Autofahrerin noch dem Radfahrer, auszuweichen – es kam zur Kollision.

Der 64-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er kurz nach dem Unfall im Rettungshubschrauber starb. Über die 20-Jährige machte die Polizei keine näheren Angaben.

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Ein Gutachter soll nun die Ursache klären. (dpa/mp)