A7 stundenlang gesperrt: Autotransporter fängt während der Fahrt Feuer

Auf der A7 zwischen Evendorf und Bispingen im Heidekreis brannten am Montagabend mehrere Autos auf einem Autotransporter. Die Bergung dauerte bis in die Morgenstunden.

Nach Angaben der Polizei brach das Feuer auf dem Anhänger während der Fahrt aufgrund eines technischen Defekts aus. Drei Autos brannten komplett aus, zwei weitere wurden stark beschädigt. Insgesamt waren acht Autos verschiedener Hersteller auf dem Transporter geladen.

A7 gesperrt: Fahrer bemerkte Rauchentwicklung während der Fahrt

Der Fahrer bemerkte gegen 21.15 Uhr eine Rauchentwicklung, parkte das Gespann und fuhr noch einen Mercedes vom Anhänger. Er selbst blieb unverletzt. Das Feuer breitete sich über die eng geparkten Autos aus. Feuerwehren aus den Gemeinden Hanstedt und Bispingen setzten Löschschaum ein, um den Brand einzudämmen.

Das könnte Sie auch interessieren: „Kein Streit – nur Schüsse“: So schildern Nachbarn den Mord im Treppenhaus

Es gelang ihnen, das Fahrerhaus des Lkw zu schützen. Da sich keine Hydranten auf der Autobahn befinden, fuhren Tanklöschfahrzeuge im Pendelverkehr zur nächsten Rastanlage. Am späten Abend konnte das Feuer gelöscht werden.

A7 zwischen Evendorf und Bispingen gesperrt

Die A7 in Richtung Hannover war zwischen Evendorf und Bispingen ab etwa 21.30 Uhr voll gesperrt und die Polizei leitete den Verkehr ab der Anschlussstelle Egestorf von der Autobahn ab. Die verbrannten Fahrzeuge wurden in der Nacht mit einem Kran vom Transporter gehoben. Die beiden ausgebrannten Hybrid-Fahrzeuge sollen in spezielle Behälter gesetzt und mit Wasser geflutet werden, um ein Wiederentzünden der Batterien zu verhindern.

Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Morgenstunden, seit 7 Uhr ist die Autobahn wieder freigegeben. Welche Schäden am Asphalt durch den Brand entstanden sind, war zunächst ebenfalls unklar. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehr als 100.000 Euro.