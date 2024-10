Mehrere Schüsse trafen ihn, als er die Treppe hochging, vermutlich nichtsahnend. Der Mann sackte tödlich getroffen zusammen, der Täter flüchtete: Der Schock unter den Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus in der Neustadt sitzt nach dem Mord am Sonntagabend tief. Die Spur führt aber wohl nicht dorthin, wo viele vielleicht vermuten würden.