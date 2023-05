Sperrung auf A7: Transporter fährt auf Lkw auf – Hubschrauber im Einsatz

Schwerer Unfall auf der A7 kurz vor Hamburg: In Höhe der Ausfahrt Bispingen (Landkreis Heidekreis) ist am Dienstagmorgen ein Transporter auf einen Sattelschlepper aufgefahren. Zwei Männer wurden dabei verletzt.

Sie befanden sich in dem Transporter, als es gegen 9 Uhr zu dem Unfall kam. Einer von ihnen, der Beifahrer, musste aus dem völlig demolierten Wrack befreit werden – er war darin eingeklemmt und wurde schwer verletzt. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Verletzte kommen per Helikopter ins Krankenhaus

Beide Männer, so bestätigte es die Polizei, kamen per Helikopter in eine Klinik nach Hamburg. Zahlreiche Sanitäter hatten zuvor bei der Versorgung der Verletzten geholfen, die Polizei hatte die Straße gesperrt und abgesichert.

Das könnte Sie auch interessieren: Warum der Bombenbastler aus St. Georg ohne die Amerikaner nicht aufgeflogen wäre

Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar. Durch die Sperrung kam es zu größeren Staus auf der A7 in Richtung Hamburg. (dg)