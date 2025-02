A26 nach schwerem Unfall für Stunden dicht: Drei Verletzte, Motorblock herausgerissen

Auf der A26 bei Jork kam es am späten Vormittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Autos kollidierten beim Einfädeln – der Aufprall war so stark, dass der Motorblock eines Fahrzeugs herausgerissen wurde.

Gegen 10.20 Uhr fuhren zwei Fahrzeuge hintereinander auf die Einfädelspur an der Anschlussstelle Jork in Richtung Stade. Beide Autofahrer wollten gleichzeitig auf die linke Spur wechseln – dann krachte es.

Kollision bei Spurwechsel – Motor herausgerissen

Ein 32-jähriger Skoda-Fahrer aus Stade stieß dabei mit dem Audi A6 einer 20-jährigen Fahrerin aus Burweg zusammen. Der Audi wurde gegen die rechte Schutzplanke gedrückt, während der Skoda die Kontrolle verlor.

Der Audi landete in der Leitplanke. Polizeiinspektion Stade Der Audi landete in der Leitplanke.

Der Skoda krachte zunächst in die linke Schutzplanke und wurde daraufhin zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Der Aufprall war so heftig, dass der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen wurde. Er blieb hinter der Mittelschutzplanke liegen. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt, so die Polizei Stade.

Drei Verletzte ins Krankenhaus, A26 gesperrt

Der Fahrer des Skoda, die Audi-Fahrerin und ihr 42-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Sie wurden vor Ort vom Notarzt versorgt und anschließend mit Rettungswagen ins Buxtehuder Elbeklinikum gebracht. Feuerwehrkräfte aus Jork und Buxtehude sicherten die Unfallstelle, übernahmen den Brandschutz und beseitigten ausgelaufene Betriebsstoffe.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die A26 in Richtung Stade mehrere Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die B73 nach Horneburg umgeleitet. Inzwischen ist die Strecke wieder freigegeben. (apa)