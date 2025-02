Seit Friedrich Merz seinen Migrationsantrag mit Hilfe der AfD durch den Bundestag gebracht und Hundertausende auf die Straße getrieben hat, verschärft sich der Ton im Wahlkampf – auch in der Altonaer Bezirkspolitik, wo ein CDU-Kandidat nun eine Bezirksabgeordnete der SPD wegen Beleidigung angezeigt hat. Es geht um einen Kommentar auf Facebook und um ein Zufallstreffen auf offener Straße in Othmarschen, das die beiden Kontrahenten in unterschiedlicher Erinnerung haben.